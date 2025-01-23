Директор Лувра сообщил о серьезных проблемах музея из-за изношенности

Музей Лувр в Париже нуждается в серьезном ремонте из-за изношенности здания, пишет издание Parisien.



По информации газеты, соответствующую записку министру культуры Франции Рашиде Дати направила директор музея Лоранс Де Кар.



«В конфиденциальной записке руководителя крупнейшего в мире музея, адресованной министру культуры, содержится предупреждение об увеличении урона и необходимости проведения масштабных работ», — говорится в статье.



Отмечается, что уровень обветшания здания уже вызывает тревогу. В число проблем, с которыми сталкивается музей, входят сильные разрушения, колебание температур, которые могут навредить сохранности выставляемых в музее работ.



Руководитель также отметил, что знаменитая пирамида, встречающая гостей, не имеет достаточного уровня звукоизоляции и делает слишком душным пребывание в ней в жаркие дни. По мнению руководства, «переосмысления» требует также территория перед музеем.



Другими вопросами, требующими решения, названы недостаток мест отдыха для гостей музея, несоответствие санитарных условий международным стандартам, перегруженность.









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