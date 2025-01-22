В Москве прошла светская премьера фильма с Петровым в двух главных ролях

В Москве состоялась долгожданная премьера международной приключенческой комедии «Василий», в которой Александр Петров исполнил роли братьев-близнецов. Фильм, снятый в России и Мексике, выйдет в широкий прокат 23 января.





Александр Петров, сыгравший братьев Колю и Васю, поделился своими впечатлениями о работе над проектом. Он отметил, что возможность играть сразу двух персонажей представляется настоящим актерским подарком. Петров подчеркнул, что создание образов обоих братьев стало совместной задачей с режиссером. Актер вспомнил, как впервые увидел тестовые сцены, где он вместе с дублером исполнял песню, обнявшись. После замены лица дублера на свое собственное, он испытал сильные эмоции.





Петров также выразил надежду на выход фильма в прокат в Мексике, отметив, что это станет отличной возможностью для расширения культурного обмена. Он добавил, что мексиканская аудитория интересуется русским кино и культурой, особенно с учетом участия известных мексиканских артистов в проекте. Актер высказал пожелание, чтобы продюсеры смогли реализовать эту идею, что будет полезно для всей индустрии.





Сюжет комедии рассказывает о Васе, скромном учителе ОБЖ из поселка Ковылкино. Его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, оказался в сложной ситуации после того, как обманул мексиканский наркокартель. Василий решает навестить брата в Мексике и сталкивается с необходимостью применить свои знания по ОБЖ в реальной жизни.





Режиссером и одним из авторов сценария выступил Дима Литвиненко. Сценаристы проекта — Андрей Золотарев и Юлия Савенкова, известные по таким работам, как «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Беспринципные».









Фото: YouTube