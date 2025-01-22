Названы лауреаты второго Конкурса Хиблы Герзмава

В Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялся финал второго Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, в ходе которого жюри объявило имена лауреатов. Третий тур музыкального состязания собрал 16 вокалистов и 9 концертмейстеров, каждый из которых продемонстрировал высокий уровень мастерства.





Гран-при среди вокалистов достался Полине Шароваровой, меццо-сопрано из России, которая является солисткой МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Первую премию разделили две талантливые певицы: Самира Галимова, сопрано из России, солистка Приморской сцены Мариинского театра, и Юлия Вакула, меццо-сопрано, студентка Центра оперного пения Галины Вишневской.





Вторую премию среди вокалистов получили Иван Бородулин, контратенор и студент Уральской государственной консерватории, а также Евгений Бовыкин, баритон, солист «УралОперыБалета» и Пермской оперы. Третью премию присудили Элен Егиазарян, сопрано из Армении, и Елизавете Кулагиной, сопрано из России, солистке Московского музыкального театра «Геликон-опера».





Среди концертмейстеров первую премию разделили Владимир Вишневский, студент Московской государственной консерватории и солист Санкт-Петербургского дома музыки, и Виталий Петров, также солист Санкт-Петербургского дома музыки и студент Санкт-Петербургской государственной консерватории. Вторую премию получил Александр Анасенко, преподаватель факультета вокально-хоровой и дирижерской подготовки Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.





Третья премия досталась Александру Широкову, преподавателю кафедры концертмейстерского искусства Московской государственной консерватории. Специальные призы были вручены Виталию Петрову от Ларисы Гергиевой и Владимиру Вишневскому от Евгении Арефьевой. Конкурсантам Даниле Логинову и Арине Переладовой присудили специальный приз «За искреннее служение искусству».









Фото: Александр Шапунов / Предоставлено пресс-службой конкурса