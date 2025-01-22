Театр «Ленком» вводит новую должность президента

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» вводят должность президента. Пост займет Марк Варшавер, информацию подтвердили в пресс-службе столичного департамента культуры.
Ранее издание «Ведомости» сообщило
о намерении театра создать как должность президента, так и пост художественного руководителя. По информации источника, президентом театра назначен Марк Варшавер, а художественным руководителем станет заслуженный работник искусств Российской Федерации Владимир Панков.
Ранее народный артист
России Дмитрий Певцов представил «завещание» режиссера Марка Захарова. Директор «Ленкома» Марк Варшавер пояснил, что опубликованный актером документ является ежегодной служебной запиской театра с рекомендациями насчет репертуара.
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