Постановки театров Удмуртии пополнили «Золотой фонд» России

Первый этап всероссийского конкурса «Золотой фонд театральных постановок» завершился, и спектакли театров Удмуртии попали в число 300 лучших постановок страны. Об этом рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев.





На конкурс поступило около тысячи заявок от театров со всей России. Жюри прошло через все представленные работы и выбрало 300 спектаклей для участия во втором этапе. От Удмуртии продемонстрируют свой уровень спектакль Русского драматического театра «Папа» и постановка Театра оперы и балета «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».





По итогам конкурса сформируют лонг-лист из ста лучших спектаклей. Далее из них планируется создание телеверсий.









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