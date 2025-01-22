Ольга Любимова встретилась с внучкой литературоведа Лихачева Зинаидой Курбатовой

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с корреспондентом отдела культуры ВГТРК Зинаидой Курбатовой. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова обсудила с внучкой легендарного литературоведа Дмитрия Лихачева освещение в СМИ наших проектов, деятельности творческих учреждений, юбилейных и памятных дат деятелей культуры.





«Поговорили, конечно, и о Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, которую мы впервые вручили в прошлом году. Это первая в России премия, которая отмечает достижения музеев и их сотрудников», — написала министр.





Отдельной темой разговора Ольга Любимова выделила документальные телепроекты, посвященные культурным темам. Со стороны ведомства министр подтвердила готовность оказать поддержку в их создании.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой