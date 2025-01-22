Умер известный советский и литовский музыкант Леопольдас Дигрис

19 января на 91-м году жизни скончался Леопольдас Дигрис, яркий советский и литовский органист, пианист и педагог. Сообщение о его смерти появилось на страницах издания Vargonai.





Дигрис являлся профессором, народным артистом Литовской ССР и лауреатом Государственной премии Литовской ССР. Он родился 8 сентября 1934 года в Каунасе. В 1957 году он завершил обучение в Московской государственной консерватории имени Чайковского, а затем продолжил учебу в аспирантуре (специализировался на фортепиано и органе), которую успешно окончил в 1961 году. С 1960 по 2001 год Дигрис преподавал в Литовской консерватории, делясь своими знаниями и опытом с новыми поколениями музыкантов.





В середине 60-х и в середине 70-х годов музыкант стажировался в Академии музыкальных искусств в Праге. Он также активно участвовал в международных конкурсах органистов, работая в составе жюри как в Литве, так и за ее пределами.





Дигрис много гастролировал и принимал участие в различных международных фестивалях, дав более двух тысяч концертов органной музыки. Кроме того, он является автором книги «Как играть на органе».



