Петербургская филармония представит концерт ко дню памяти жертв Холокоста

Петербургская филармония почтит память жертв Холокоста в рамках проекта «Желтые звезды».





В Большом зале филармонии 28 января состоится премьера Симфонии № 21 «Кадиш» Мечислава Вайнберга, также прозвучат сочинения композитора эпохи Возрождения Саломоне Росси.





27 января 1945 года советские войска освободили Освенцим, крупнейший нацистский лагерь смерти. В 2005 году ООН учредила Международный день памяти жертв Холокоста. Петербургская филармония ежегодно отмечает этот день программой «Желтые звезды».





Проект «Желтые звезды» объединяет музыку еврейских композиторов.





Симфония № 21 «Кадиш» Мечислава Вайнберга будет исполнена впервые в Петербурге. Композитор, друг Дмитрия Шостаковича, посвятил симфонию памяти жертв Варшавского гетто.

Первое отделение будет посвящено музыке Саломоне Росси, композитора эпохи Возрождения. Росси был современником Клаудио Монтеверди и работал при дворе династии Гонзаго в Мантуе. Его наследие сочетает религиозные традиции и достижения музыкального искусства XVI-XVII веков.





Особое место среди сочинений Росси занимают 33 псалма «Песни Соломона», написанные на древнееврейском языке. Эти произведения, не имевшие аналогов до XIX века, были вновь открыты и стали основой для возрождения еврейской профессиональной музыки.









Фото: Стас Левшин/пресс-служба Петербургско филармонии