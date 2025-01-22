Фонд Музея Победы пополнился релквиями тульского партизана

В фонды Музея Победы поступила коллекция личных вещей и документов участника Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Тисова, передает пресс-служба учреждения.





Родственники героя передали реликвии в дар музею.





В музее рассказали, что Виктор Тисов родился в Туле. В 1924 году он был призван в Красную армию и служил при штабе Балтийского флота. После демобилизации окончил заочные курсы Института журналистики, работал в управлении связи и редакциях газет «Металлостройка» и «Дзержинец». С 1939 по 1951 годы служил в органах НКВД-МГБ.





Во время Великой Отечественной войны Виктор Тисов активно участвовал в организации партизанского движения в Тульской области. Он был членом отряда «Осоавиахим», действовавшего в Одоевском, Черепетском и Белёвском районах с октября 1941 по март 1942 года под командованием Николая Есипова. После войны Виктор Николаевич посвятил себя журналистике и партийной работе.





За свои заслуги Виктор Тисов был награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», знаком «Почётный сотрудник госбезопасности», почётной грамотой Тульского обкома КПСС и облисполкома.





В дар Музею Победы были переданы личные вещи и документы Виктора Тисова.





Также в фонды музея поступил архивный снимок послевоенного периода, на котором запечатлены участники партизанского отряда «Осоавиахим». Среди них — один из организаторов партизанского движения в Тульской области Николай Есипов, Виктор Тисов и члены тульского партийного актива.





Предметы будут использованы для создания экспозиций музея и проведения выставок.









Фото: пресс-служба Музея Победы







