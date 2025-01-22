В столичном Гостином дворе откроется выставка-форум «Уникальная Россия»

В московском Гостином дворе 23 января открывается V художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».



Проект является крупнейшей в стране выставкой традиционных искусств, сообщили организаторы.



Отмечается, что в число экспонатов, представленных на выставке, войдут миниатюры художника Александра Мухина-Чебоксарского, кукольная Матрешка на 50 частей с семеновской росписью, парадный мундир адмирала морского флота дореволюционного периода, копия платья Екатерины II и многое другое.



Организаторы сообщили, что впервые в выставке примет участие Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Фабрика в этом году отмечает 230-летний юбилей. На выставке будут представлены экспонаты из музейного фонда XIX, XX веков, современные работы.



Гости выставки увидят предметы камнерезного искусства, кокошники Инги Фильченко, работы прославленного «Палеха», шахматы из кости из коллекции Анатолия Карпова, флорентийскую мозаику из камня и другие изделия.









Фото предоставлено организатором