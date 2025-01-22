Появились первые кадры сериала «Подслушано в Рыбинске»

Создатели сериала «Подслушано в Рыбинске» представили трейлер проекта.



В минувший вторник, 21 января, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера сериала. В цифровой прокат фильм выйдет 30 января. Сериал можно будет увидеть на платформах Start и Premier.



Режиссером фильма выступил Петр Тодоровский, автор идеи и сценария — Иван Баранов.



«В центре сюжета иронического детектива — немолодой журналист рыбинской газеты Юра (Тимофей Трибунцев). Юра невыносимо устал от своей однообразной работы, он все чаще пьет и, похоже, вот-вот разведется с женой. Но судьба дает ему шанс — Юра получает необычный дар, он начинает предвидеть преступления. Пытаясь проверить одно из видений, он находит тело актрисы местного театра — и становится главным подозреваемым в ее убийстве», — говорится в описании сериала.



В актерский состав проекта вошли Антон Васильев, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Михаил Кремер, Григорий Калинин, Светлана Колпакова, Ирина Крючкова, Сергей Дьяков, Анатолий Кот, Сергей Козин и другие.









Фото: пресс-служба Start