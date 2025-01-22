Нарышкин вручил премии за выдающиеся достижения в литературе и искусстве

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин вручил премии имени Евгения Примакова за выдающиеся достижения в литературе и искусстве, посвящённые российской внешней разведке, сообщает ТАСС.





Нарышкин отметил, что премия, которая в этом году отмечает своё 25-летие, собрала множество достойных работ. Директор СВР подчеркнул, что выбор лауреатов был непростым, но справедливым.





Лауреатами премии стали девять авторов. Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и руководитель программы «Постскриптум» на телеканале «ТВ Центр», и журналист Александр Марков получили награду за цикл передач о внешней разведке в рамках программы.





Лауреатами стали также Аркадий Мамонтов и Наталья Стешина, создатели документального фильма «Главный противник». Фильм рассказывает о деятельности Центрального разведывательного управления США против Советского Союза и современной России.





Сергей Гуськов и Евгений Долгушин получили премию за книгу «Операция ’Энормоз’», посвящённую выдающейся операции советской внешней разведки по получению атомных секретов.





Также награды получили Андрей Лаврентьев за книгу «Ким Филби и ’Кембриджская пятёрка’» и Владимир Долматов за её редактирование. Писательница Ева Меркачева стала лауреатом за книгу «Подвиг разведчиков. Беседы с легендами».









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