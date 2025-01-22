Фестиваль «Слово о русском сердце» пройдет в Юго-Восточной Азии

22.01.2025

Фестиваль «Слово о русском сердце» пройдет в Юго-Восточной Азии
В Юго-Восточной Азии пройдет фестиваль «Слово о русском сердце», передает пресс-служба Минкультуры России.

Фестиваль организует Россотрудничество. Мероприятие направлено на представление богатого культурного наследия России жителям Индонезии, Вьетнама и Таиланда.

В рамках фестиваля пройдут выставки российских регионов, ярмарки, гала-концерты и деловые встречи.

Фестиваль будет проводиться в три этапа. Первый — 25–28 февраля в Джакарте (Индонезия) — в рамках празднования Масленицы.  Второй— 9–12 июня в Ханое (Вьетнам) — в честь Дня России. Третий —1–4 ноября на Пхукете (Таиланд) — в честь Дня народного единства.