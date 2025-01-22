Фестиваль «Слово о русском сердце» пройдет в Юго-Восточной Азии

Директор Службы внешней разведки отметил, что премия, которая в этом году отмечает своё 25-летие, со...
Мероприятие направлено на представление богатого культурного наследия России жителям Индонезии, Вьет...
Фестиваль объединит различные культурные события, вдохновленные творчеством Владимира Высоцкого.
За производство фильма отвечают Star Media, телеканал «Россия» и кинокомпания «Централ Партнершип»...
Филиал включает музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоно...
Директор Службы внешней разведки отметил, что премия, которая в этом году отмечает своё 25-летие, со...
Мероприятие направлено на представление богатого культурного наследия России жителям Индонезии, Вьет...
Фестиваль объединит различные культурные события, вдохновленные творчеством Владимира Высоцкого.
За производство фильма отвечают Star Media, телеканал «Россия» и кинокомпания «Централ Партнершип»...
Филиал включает музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоно...
Вручение премии состоится 1 марта 2024 года.
Глава государства пожелал артистке здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.
Конкурс проходил в несколько этапов и собрал талантливых исполнителей из разных стран.
Конкурс открывает путь на большую сцену для талантливых молодых исполнителей.
Общие кассовые сборы картин превысили 699 млн рублей.
В минувшем году в регионе было продано более 435 тысяч билетов.
В рамках экспозиции впервые будут представлены рассекреченные документы, включая отчеты, акты, пла...
Культовый проект вернется на телеканале «Суббота!» 3 февраля.
Художник-реставратор Николай Колесников рассказал о научно-исследовательской стороне реставрации.
Позднее сериал покажут на телеканале НТВ.
Проект «CELLOвек» посвящен 100-летию со дня рождения народного артиста РСФСР.
Встреча 24 января будет посвящена роли маршала Жукова в Победе в Великой Отечественной войне.
Показ состоится в московском кинотеатре «Художественный».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что иноагенты «хвалят криком», какой это замечате...
До этого Стодушный стал первым замхудрука-директора Мариинского театра.
22.01.2025