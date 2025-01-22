Фестиваль «Слово о русском сердце» пройдет в Юго-Восточной Азии

В Юго-Восточной Азии пройдет фестиваль «Слово о русском сердце», передает пресс-служба Минкультуры России.





Фестиваль организует Россотрудничество. Мероприятие направлено на представление богатого культурного наследия России жителям Индонезии, Вьетнама и Таиланда.





В рамках фестиваля пройдут выставки российских регионов, ярмарки, гала-концерты и деловые встречи.





Фестиваль будет проводиться в три этапа. Первый — 25–28 февраля в Джакарте (Индонезия) — в рамках празднования Масленицы. Второй— 9–12 июня в Ханое (Вьетнам) — в честь Дня России. Третий —1–4 ноября на Пхукете (Таиланд) — в честь Дня народного единства.











