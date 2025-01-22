Около 50 мероприятий войдут в программу фестиваля имени Высоцкого в Новосибирске

В рамках международного арт-фестиваля имени Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе», запланировано около 50 мероприятий.





Мероприятие пройдет в Новосибирской области с января по июль 2025 года. В программу смотра вошел в том числе хоккейный турнир, который посетит сын исполнителя Никита Высоцкий. Об этом сообщил мэр наукограда Кольцово Николай Красников.





25 января исполняется 87 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Фестиваль объединит различные культурные события, вдохновленные творчеством поэта. Будут показаны три документальных фильма о Высоцком, снятые режиссерами Александром Ковановским и Игорем Рахмановым. Также пройдет творческая встреча с Игорем Рахмановым, который представит свою новую работу.





В феврале в Кольцово состоится хоккейный турнир памяти Владимира Высоцкого. В нем примут участие команды из Новосибирска, Кольцово, Кузбасса, Славгорода и других городов.





Андрей Ложкин, организатор фестиваля, сообщил о планах открыть большую выставку картин. Кроме того, фестиваль включает вокальный конкурс и другие мероприятия.





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