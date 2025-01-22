Вход в Ржевский филиал Музея Победы для студентов 25 января будет бесплатным

В День российского студенчества, 25 января, Ржевский филиал Музея Победы сделает бесплатным вход для студентов, передает пресс-служба учреждения.





Филиал включает музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном. Для получения билета необходимо предъявить студенческий билет в кассах, сообщили в учреждении.





«Мы подготовили студентам к их празднику подарок – бесплатный вход в наши музеи. А накануне, 24 января, в «Ставке Сталина» для учащихся Ржевского колледжа пройдет интерактивное занятие, на котором расскажут об истории возникновения Дня студента, о жизни студентов, работе московских вузов и научных открытиях в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, молодые люди узнают о подвиге Надежды Троян, Руфины Гашевой и Полины Гельман. Участники мероприятия также посетят экскурсию «Калининский фронт. Август, 1943 год», — рассказала директор филиала Музея Победы Марина Копаева.





В музее «Ставка Сталина» посетителей ждет экспозиция, посвященная событиям марта — августа 1943 года и итогам Ржевской битвы. Особое внимание уделено поездке Сталина на Калининский фронт и его встрече с командующим Еременко. Экспозиция включает ранее не экспонировавшиеся документы, редкие фотографии, воспоминания очевидцев.





В филиале представлены материалы из фондов Музея Победы, включая снимки, художественные произведения, карты, документы, газеты, письма И.В. Сталина, воспоминания жителей Ржевского района и мемуары известных советских военачальников.





Гости Ржевского мемориала Советскому солдату смогут посетить мемориальный комплекс и музейно-выставочный павильон. Павильон оснащен мультимедийным оборудованием, которое позволяет ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами и воспоминаниями участников Ржевской битвы. Также здесь представлены раритеты, найденные на местах боев в Тверской области.









Фото: пресс-служба Музея Победы



