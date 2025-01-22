Путин поздравил с юбилеем артистку Валентину Талызину

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР с юбилеем.



«Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной душевной отдачей, щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актерским темпераментом и мастерством», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Глава государства пожелал артистке здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.



В среду, 22 января, Валентине Талызиной исполнилось 90 лет. В кино Талызина дебютировала с роли Инны в фильме «Человек, который сомневается» 1963 года. Артистка снялась в таких картинах, как «Зигзаг удачи», «Путь в Сатурн», «Старики-разбойники», «Вас вызывает Таймыр», и других лентах.









Фото: пресс-служба Кремля