Объявлены результаты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы

22.01.2025
Стали известны итоги Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, организованного при поддержке Хиблы Герзмавы.
Конкурс проходил в несколько этапов и собрал талантливых исполнителей из разных стран.
Гран-при конкурса досталось меццо-сопрано из России — Полине Шароваровой.
Первую премию получили две исполнительницы — сопрано из России Самира Галимова и меццо-сопрано Юлия Вакула. Вторую премию завоевали контратенор из России Иван Бородулин и баритон Евгений Бовыкин.
Обладателями третьей премии стали сопрано из Армении Элен Егиазарян и сопрано из России Елизавета Кулагина.
Хибла Герзмава выразила восхищение уровнем подготовки участников и качеством выступлений. Она отметила, что выбор победителей был непростым, но справедливым.
Победители конкурса получат возможность выступить на ведущих сценах мира и продолжить развивать свой талант под руководством опытных наставников.
Фото: пресс-служба Красноярской филармонии