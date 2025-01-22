Объявлены результаты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы

Стали известны итоги Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, организованного при поддержке Хиблы Герзмавы.



Конкурс проходил в несколько этапов и собрал талантливых исполнителей из разных стран.





Гран-при конкурса досталось меццо-сопрано из России — Полине Шароваровой.





Первую премию получили две исполнительницы — сопрано из России Самира Галимова и меццо-сопрано Юлия Вакула. Вторую премию завоевали контратенор из России Иван Бородулин и баритон Евгений Бовыкин.





Обладателями третьей премии стали сопрано из Армении Элен Егиазарян и сопрано из России Елизавета Кулагина.





Хибла Герзмава выразила восхищение уровнем подготовки участников и качеством выступлений. Она отметила, что выбор победителей был непростым, но справедливым.





Победители конкурса получат возможность выступить на ведущих сценах мира и продолжить развивать свой талант под руководством опытных наставников.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии











