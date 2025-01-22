Снятые при участии Московского кластера пять фильмов посмотрели 2 млн человек

Пять полнометражных картин, созданных при поддержке Московского кинокластера, привлекли внимание 2 млн зрителей, а их общие кассовые сборы превысили 699 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба кинокластера.





В 2023 году вышел проект «Баба Яга спасает Новый год». Премьера состоялась 12 декабря, и за две с половиной недели фильм посмотрели более 1,2 млн зрителей, а его кассовые сборы составили почти 400 млн рублей, что составило около половины от общей суммы всех пяти фильмов. Съемки проходили на территории кинопарка «Москино».





Следующим по популярности стал проект «Звезды в Сибири». В этом фильме приняли участие звезды российского шоу-бизнеса, и он собрал 161 млн рублей от показов в российских кинотеатрах, а также привлек почти полмиллиона зрителей. Съемки проводились в декорациях «Витебский вокзал» и «Аэропорт Юрово». Чтобы создать новогоднюю атмосферу, в сентябре всю площадь и фасад здания покрыли искусственным снегом.





Фильм «Бар „МоскваЧики“» также был снят в одной из самых реалистичных декораций кинопарка «Москино» — локации «Питерский бар». Это история о трех подругах, которые решили посетить культурную столицу России. В «Питерском баре» можно увидеть антураж с настоящими столиками, барной стойкой и лестницей на второй этаж.





Еще одна приключенческая комедия — «Одна дома: Великолепная пятерка» — также была снята в кинопарке. В фильме рассказывается о смелой девочке и ее поклонниках, которые пытаются найти пропавшего пони. Часть сцен была снята в декорации «Ковбойский городок», другая часть — возле настоящего самолета Ту-154, установленного в кинопарке, и в декорации «Питерский бар».





Завершает пятерку лидеров фильм «Тур с Иванушками», сопродюсером которого выступила Киностудия им. М. Горького. Это история о трех подругах, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту — встретиться с группой «Иванушки International».









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