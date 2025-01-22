Популярность «Пушкинской карты» в Красноярском крае выросла почти вдвое

В минувшем году в регионе было продано более 435 тысяч билетов.
В рамках экспозиции впервые будут представлены рассекреченные документы, включая отчеты, акты, пла...
Культовый проект вернется на телеканале «Суббота!» 3 февраля.
Художник-реставратор Николай Колесников рассказал о научно-исследовательской стороне реставрации.
Позднее сериал покажут на телеканале НТВ.
В минувшем году в регионе было продано более 435 тысяч билетов.
В рамках экспозиции впервые будут представлены рассекреченные документы, включая отчеты, акты, пла...
Культовый проект вернется на телеканале «Суббота!» 3 февраля.
Художник-реставратор Николай Колесников рассказал о научно-исследовательской стороне реставрации.
Позднее сериал покажут на телеканале НТВ.
Проект «CELLOвек» посвящен 100-летию со дня рождения народного артиста РСФСР.
Встреча 24 января будет посвящена роли маршала Жукова в Победе в ВОВ.
Показ состоится в московском кинотеатре «Художественный».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что иноагенты «хвалят криком», какой это замечате...
До этого Стодушный стал первым замхудрука-директора Мариинского театра.
Презентация рукописи состоится 25 апреля.
Смотр пройдет с 17 по 25 октября.
Экспозиция будет доступна до 3 февраля.
Гендиректор Большого Мосгосцирка напомнил, что событие не проводилось больше четырех лет.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что для улучшения этой сферы будет задействована мес...
Премьер-министр России отметил наградами 16 человек за проекты, которые внесли значительный вклад в ...
О кончине кинематографиста сообщили его родственники.
Показ пройдет 29 января в Большом зале «Художественного».
Фильм рассказывает историю маленькой обезьянки, потерявшей семью и отправившейся в опасное путешеств...
Выставка открылась 21 января в Парадных сенях Главного здания Исторического музея.
22.01.2025