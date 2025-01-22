Популярность «Пушкинской карты» в Красноярском крае выросла почти вдвое

В Красноярском крае количество билетов, купленных по программе «Пушкинская карта» в 2024 году, увеличилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.



Всего было продано более 435 тысяч билетов, сообщает региональное министерство культуры.





За период с января по декабрь 2024 года более 230 тысяч человек стали владельцами «Пушкинской карты». В 2023 году количество проданных билетов составило более 232 тысяч.





Участниками проекта в 2024 году стали 224 учреждения культуры. Наибольшей востребованностью у обладателей «Пушкинской карты» пользуются театры, кинотеатры, филармонии, музеи и библиотеки.











