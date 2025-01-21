В Госдуме потребовали закрыть музей «Эрарта» в Петербурге

В Государственной Думе высказались с призывом закрыть петербургский музей современного искусства «Эрарта». Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», раскритиковал представленные в музее экспонаты, заявив, что они вызывают у иноагентов «лишь «слезы».





Он особенно выделил работы художника Евгения Кондратьева, в том числе инсталляцию Welcome to Russia — матрешку, наполненную железными шипами, а также картину с револьвером, направленным на яйцо.





Миронов отметил, что иноагенты криком восхваляют музей, утверждая, что он замечательный, при этом вводя молодежь в заблуждение. Он также вспомнил о «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, который, по его словам, недостойно отходит на второй план. Политик выразил мнение о недопустимости происходящего в Санкт-Петербурге, подчеркнув необходимость поддержки губернатора в наведении порядка в городе.





Ранее председатель «Молодежи Справедливой России» Анастасия Павлюченкова также обрушилась с критикой на музей, обвинив его в русофобии. Она отметила, что увиденное в «Эрарте» произвело на нее большое впечатление, а некоторые картины формируют «специфическое отношение» к истории России и ее ценностям.









Фото: YouTube