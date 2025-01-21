В метро Москвы открылась фотовыставка о мордовском скульпторе Степане Эрьзя

На станции «Деловой центр» московского метрополитена открылась фотовыставка «Степан Эрьзя и весь мир», посвященная известному мордовскому скульптору. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Мордовии.





В размещенном сообщении уточняется, что выставка проходит на втором этаже перехода станции и организована Международным фондом искусств имени С. Д. Эрьзи совместно с Московским транспортом. Посетители смогут ознакомиться с фотоизображениями скульптур из коллекций, хранящихся как в частных собраниях, так и в музеях по всему миру. Также в экспозиции представлены архивные снимки самого художника. Выставка будет действовать до 3 февраля.





Степан Дмитриевич Нефедов, более известный под псевдонимом Эрьзя, появился на свет в 1876 году в эрзянском селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии в крестьянской семье. Псевдоним художник выбрал в честь этнической группы эрьзя, которая является частью мордовского народа. В творчестве Эрьзи прослеживаются элементы стиля «модерн». Он пережил гражданскую войну, эмигрировал в Аргентину, но в 1951 году вернулся в Советский Союз с разрешения властей, привезя с собой обширную коллекцию своих работ, включая скульптуры из дерева, гипса, бронзы и мрамора. Известный скульптор XX века жил и работал в таких странах, как Италия, Франция, Азербайджан и Грузия, и всегда оставался в центре культурной жизни. Эрьзя скончался в Москве в 1959 году и был похоронен в Саранске.









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