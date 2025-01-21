Власти выделят 400 млн рублей на развитие киноиндустрии Дальнего Востока

Правительство Российской Федерации объявило о выделении 400 миллионов рублей на развитие киноиндустрии в Дальневосточном федеральном округе с акцентом на использование местной инфраструктуры. Это стало известно во время вручения правительственной премии в области культуры, где премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность проекта.





Мишустин обратил внимание, что власти придают особое значение развитию Дальнего Востока, стремясь создать благоприятные условия для культурной сферы. Он отметил, что выделенные средства направят на поддержку киноиндустрии в регионе, что, по его мнению, позволит открыть регион для широкой аудитории с нового ракурса и привлечет молодое поколение кинематографистов к творческим инициативам.





Во время обращения к лауреатам премии премьер-министр также добавил, что их работы обогатили зрителей новыми впечатлениями и позволили ознакомиться с богатым культурным наследием России. Он подчеркнул высокую ответственность артистов и творцов, отметив, что культура всегда была в авангарде общественных изменений, стремясь дать ответы на актуальные вопросы современности.









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