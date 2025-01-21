В «Художественном» пройдет премьера фильма-призера Канн «Все, что нам кажется светом»

В столичном кинотеатре «Художественный» пройдет премьера мелодрамы индийского режиссера и документалистки Паял Капалии «Все, что нам кажется светом».



Показ пройдет 29 января в Большом зале «Художественного», передает пресс-служба кинотеатра.



Отмечается, что мировая премьера картины состоялась в минувшем году на Каннском кинофестивале. Лента получила Гран-при жюри и номинацию на «Золотую пальмовую ветвь». Фильм также попадал в списки лучших лент по версии престижных изданий.



«Вторая по значению каннская награда, Гран-при, в прошлом году нашла свою героиню в лице Паял Кападии, молодого индийского режиссера, впервые участвовавшей в основном конкурсе со скромным „женским“ фильмом „Все, что мне кажется светом“. Это лирический портрет двух молодых женщин, выхваченных как будто бы наугад из бурной стихии жизни 20-миллионного Мумбая. Кападия без видимых усилий обнаруживает поэзию в обыденной жизни, и ее простой нефальшивый фильм о маленьких людях — из тех, что часто вознаграждают на больших гламурных ярмарках тщеславия, часто из чувства вины», — прокомментировал событие Стас Тыркин, программный директор «Художественного».









Фото: кадр из фильма «Все, что нам кажется светом»