В ГИМ представили коллекцию дагеротипии Карла Петера Мазера

В Государственном историческом музее (ГИМ) открылась выставка произведений дагеротипии шведского художника Карла Петера Мазера.



Экспозиция открылась 21 января и расположена в Парадных сенях Главного здания Исторического музея.





Как отметила хранитель коллекции Анастасия Черненкова, Мазер был выдающимся художником, графиком и изобретателем фотографии. Он продолжал заниматься этим искусством на протяжении всей жизни, несмотря на официальное признание в качестве художника.





Семь из девяти представленных дагеротипий Мазера демонстрируются публике впервые. В 2024 году музей приобрел девятый, ранее неизвестный портрет молодой женщины, который теперь является частью экспозиции.





Выставка также включает документальный фильм о процессе реставрации дагеротипной пластины. Коллекция ГИМ насчитывает более 300 дагеротипий, большинство из которых созданы в России, и считается крупнейшим в мире собранием русских дагерротипий.









Фото: пресс-служба ГИМ