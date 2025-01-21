Стартовали съемки криминальной драмы «Холод»

Кинокомпания «Алгоритм» приступила к съемкам криминальной драмы «Холод» для платформы Start.





Центральный персонаж картины — девушка, которую обвиняют в гибели ее семьи в автомобильной аварии. Героиня оказывается в тюрьме, но после освобождения решает отомстить.





Главную роль в проекте исполняет Любовь Аксенова.





За сценарий и режиссуру ответственен Алексей Казаков, а оператором выступает Василий Григолюнас.





В актерском составе также участвуют Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Денис Прытков, Александр Аверин, Ксения Каталымова, Олег Васильков, Евгений Харитонов и другие.





За кастинг отвечает Александра Александрова.





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