Стартовали съемки криминальной драмы «Холод»

Кинокомпания «Алгоритм» приступила к съемкам криминальной драмы «Холод» для платформы Start.
Центральный персонаж картины — девушка, которую обвиняют в гибели ее семьи в автомобильной аварии. Героиня оказывается в тюрьме, но после освобождения решает отомстить.
Главную роль в проекте исполняет Любовь Аксенова.
За сценарий и режиссуру ответственен Алексей Казаков, а оператором выступает Василий Григолюнас.
В актерском составе также участвуют Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Денис Прытков, Александр Аверин, Ксения Каталымова, Олег Васильков, Евгений Харитонов и другие.
За кастинг отвечает Александра Александрова.
Фото: Pixabay.com