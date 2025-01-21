Стартовали съемки криминальной драмы «Холод»

Стартовали съемки криминальной драмы «Холод»

21.01.2025

Кинокомпания «Алгоритм» приступила к съемкам криминальной драмы «Холод» для платформы Start.

Центральный персонаж картины — девушка, которую обвиняют в гибели ее семьи в автомобильной аварии. Героиня оказывается в тюрьме, но после освобождения решает отомстить.

Главную роль в проекте исполняет Любовь Аксенова.

За сценарий и режиссуру ответственен Алексей Казаков, а оператором выступает Василий Григолюнас.

В актерском составе также участвуют Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Денис Прытков, Александр Аверин, Ксения Каталымова, Олег Васильков, Евгений Харитонов и другие.

За кастинг отвечает Александра Александрова.

Фото: Pixabay.com