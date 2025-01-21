Музей Победы провел 900 кинопоказов в рамках Фестиваля Правильного кино

Музей Победы подвел итоги IV Фестиваля Правильного кино.





Смотр проходил онлайн с 6 по 19 января 2025 года. На официальном сайте музея было представлено 14 художественных, документальных и анимационных фильмов, созданных в России, сообщает пресс-служба учреждения.





Организаторы отметили, что фестиваль проводится с целью привлечения молодежи к изучению истории страны, знакомства зрителей с новыми киноработами и их создателями, а также повышения культурно-просветительской роли кинематографа.





К онлайн-просмотрам присоединились 286 музеев, образовательных и культурных учреждений из 56 регионов России и Республики Беларусь. Всего было организовано 886 кинопоказов, которые посетили более 115 000 человек. Особой популярностью пользовались фильмы «Моя война. Мария Рохлина» (более 170 показов), документальная лента «Маршал Баграмян. Искусство Победы» (более 130 показов) и серия короткометражных мультфильмов «Улетная команда».





Фестиваль был организован Музеем Победы при поддержке Международного проекта «Территория Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и проекта «Школьный Музей Победы».









Фото: пресс-служба Музея Победы