Актер Юра Борисов номинирован на премию Ванкуверского кружка кинокритиков

Российский актер Юра Борисов вошел в число номинантов на премию Ванкуверского кружка кинокритиков.





На награду артист претендует за роль Игоря в фильме Шона Бейкера «Анора», сообщает The Hollywood Reporter.



По информации издания, Борисов номинирован в категории «Лучший актер второго плана». Конкурентами Борисова в конкурсе стали Эдвард Нортон и Киран Калкин.



Издание отмечает, что фильм «Анора» принес награду исполнительнице женской роли Майки Мэдисон, а Борисов удостоен награды за роль второго плана.



Картина и ее создатели также были номинированы в категориях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер».









Фото: кадр видео