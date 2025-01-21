Актер Юра Борисов номинирован на премию Ванкуверского кружка кинокритиков

Торжественная церемония награждения состоится 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ.
Главные роли исполнят Мария Ширинкина, Андрей Ермаков и Мария Буланова.
Выставка откроется в Красногорском филиале Музея Победы.
Глава государства отметил творческий талант Харатьяна, его широкие возможности в искусстве.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Актер номинирован за роль Игоря в фильме Шона Бейкера «Анора».
Торжественная церемония награждения состоится 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ.
Главные роли исполнят Мария Ширинкина, Андрей Ермаков и Мария Буланова.
Выставка откроется в Красногорском филиале Музея Победы.
Глава государства отметил творческий талант Харатьяна, его широкие возможности в искусстве.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается сроком на 5 лет.
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21.01.2025