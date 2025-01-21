Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала дату проведения XII премии

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назвала дату проведения XII церемонии вручения премии.





Торжественная церемония награждения состоится 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ, где главные продюсеры страны отметят достижения лауреатов профессионального приза.





В прошлом году сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» стал лидером по количеству наград, завоевав девять призов, включая награды за лучшие режиссерскую и сценарную работы. В категории «Лучший полнометражный фильм» сразу две картины — «По щучьему велению» и «Вызов» — получили высокие оценки жюри.









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