Новый сезон «Голоса» выйдет на Первом канале 31 января

20.01.2025

Новый сезон «Голоса» выйдет на Первом канале 31 января
Первый канал готовится представить новый сезон популярного вокального шоу «Голос», старт которого запланирован на 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

По информации источника, шоу начнется сразу после завершения программы «Время». Первый этап, который ждет зрителей, включает слепые прослушивания, в которых примут участие более 100 вокалистов. Наставниками команд станут известные исполнители: Баста, Полина Гагарина, Антон Беляев, а также оперная певица Хибла Герзмава, которая впервые участвует в проекте. Ведущей шоу выступит Яна Чурикова.

«C 2012 года «Голос» радует зрителей как развлекательное вокальное шоу талантов, являясь российской версией формата The Voice, предложенного голландским продюсером. С 2014 года канал также выпускает детскую версию «Голос. Дети», а с 2018 года – «Голос. 60+», адаптированную для участников старшего возраста.


Фото: Pixabay.com