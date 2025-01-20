Новый сезон «Голоса» выйдет на Первом канале 31 января

Первый канал готовится представить новый сезон популярного вокального шоу «Голос», старт которого запланирован на 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе канала.





По информации источника, шоу начнется сразу после завершения программы «Время». Первый этап, который ждет зрителей, включает слепые прослушивания, в которых примут участие более 100 вокалистов. Наставниками команд станут известные исполнители: Баста, Полина Гагарина, Антон Беляев, а также оперная певица Хибла Герзмава, которая впервые участвует в проекте. Ведущей шоу выступит Яна Чурикова.





«C 2012 года «Голос» радует зрителей как развлекательное вокальное шоу талантов, являясь российской версией формата The Voice, предложенного голландским продюсером. С 2014 года канал также выпускает детскую версию «Голос. Дети», а с 2018 года – «Голос. 60+», адаптированную для участников старшего возраста.









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