Названы финалисты второго сезона нацпроекта «Родники. Дети»

20 января завершился второй песенный конкурс «Родники. Дети», который собрал 29 талантливых исполнителей и авторов-исполнителей детских песен со всей России. Пресс-служба проекта сообщила ТАСС, что финалистами стали участники трех возрастных категорий от 7 до 17 лет, а также авторы песен для детей любого возраста.





Среди финалистов — исполнители из Москвы, Новосибирской, Московской, Владимирской, Воронежской и Нижегородской областей. Полный список опубликован на официальном сайте конкурса. По итогам, на участие в конкурсе поступило 1492 заявки, из которых 1193 касались номинации «Исполнитель», а 299 работ выставлены в категории «Автор детской песни».





В жюри конкурса вошли видные деятели искусства, в том числе народный артист России Олег Газманов, заслуженные артисты России Зара, Сергей Войтенко и Юта, а также певец Родион Газманов. К ним присоединились руководитель группы «Барбарики» Марина Лебедева, генеральный директор «Арт Центр Кио» Виктория Кио, заслуженный работник культуры России Иван Жиганов и генеральный продюсер проекта «Родники» Елена Ульянова.





Олег Газманов подчеркнул, что попадание в финал уже является значительным достижением для участников. Он отметил, что не имеет значения, займет ли участник первое место или нет. Важны новые впечатления, эмоции и внимание профессионалов, которое они получают на этом этапе конкурса.









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