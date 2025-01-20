Галереи Cube.Moscow представят более 10 новых выставок в один день

25 января арт-пространство Cube.Moscow откроет 12 новых проектов, включая выставку, исследующую внутренний мир владельца галереи, интроспективные размышления о судьбе человека и инсталляцию, посвященную одному цвету. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе галереи.





В большом зале Cube.Moscow PA Gallery стартует крупная выставка под названием «Кабинет галериста». Этот проект взывает к интроспекции и приглашает зрителей заглянуть в пространство, где формируются идеи и разрабатываются галерейные выставки. Экспозиция объединяет предметы из коллекции галереи с личными объектами владельцев, что способствует более глубокому пониманию их художественного видения.





На выставке представлены произведения таких художников, как Андрей Сяйлев, Адиль Аубекеров, Алиса Горелова, Аня Желудь и многих других. Помимо этого, в пространстве Cube.Market зрителей ждет персональный проект Кати Рыбловой «Не слишком ли уединенно? Нет, достаточно». Эта инсталляция, полностью посвященная одному цвету, исследует его значение в жизни художницы.





Syntax Gallery представляет выставку Дмитрия Булныгина под названием «Пока замерзло озеро». Эта экспозиция включает сложные скульптуры и объекты, выполненные из металла, керамики, дерева и ткани. Работы погружают зрителей в исследование парализующих состояний, охватывающих природу, общество и человеческий разум.





Также в галерее «Небеса» пройдет персональная выставка Маргариты Гущенец «Наполненный пустотой». В ней поднимется тема меланхолии..









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