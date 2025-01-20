В Таджикистане открылась выставка Музея Победы о снятии блокады Ленинграда

В Русском доме в Ходженте, Республики Таджикистан, открылась выставка «Ленинград. Торжество духа», приуроченная к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 17 января на мероприятии собрались представители Генерального консульства России в Ходженте, Совета ветеранов Согдийской области, Союза воинов-интернационалистов, а также школьники и члены Таджикского общества дружбы России и Таджикистана.





Выставка стала началом цикла патриотических мероприятий, посвященных 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, который произошел 18 января 1943 года. В рамках акций запланированы уроки мужества, кинолектории, конференции, конкурсы детского рисунка и другие культурные мероприятия, которые будут проходить в Ходженте, Исфаре, Бустоне и других городах Согдийской области.





В приветственной речи руководитель Русского дома в Ходженте Татьяна Мудрова акцентировала внимание на героизме жителей блокадного Ленинграда. Она отметила, что несмотря на тяжелые условия, люди сохраняли стремление к знаниям и искусству. Выставка подчеркивает важность образования и культуры в Ленинграде во время блокады, когда школы продолжали работать, а театры и филармонии вдохновляли горожан.





Координатор Исторического клуба Наталья Кутузова также рассказала о вкладе таджикского народа в оборону города, вспомнив историю братьев Бахриддина и Зайниддина Асимовых из Ленинабада (ныне Ходжент), которые воевали на Ленинградском фронте. Выставка в Русском доме продлится весь январь.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы