В Москве пройдет единственный показ считавшегося утраченным советского фильма

Центральный дом кинематографистов подготовил открытый показ научно-художественного фильма «Строгая сенсорная депривация», который создал ВГИК имени С.А. Герасимова. После завершения показа пройдет дискуссия с участием ученых и кинематографистов, обсуждающих тему «Художественный образ в научном кино».





Фильм «Строгая сенсорная депривация» считался утраченным на протяжении многих лет, пока в 2024 году группа энтузиастов под руководством основателей «Лаборатории научного кино 2.0», Лилии Сабировой и Юлии Киселевой, не обнаружила его. Специалисты называют эту картину шедевром советского научного кино. Центральный дом кинематографистов сообщает, что фильм произвел фурор в свое время, получил призы на нескольких фестивалях, включая Итальянский фестиваль фантастических фильмов.





В 1978 году Татьяна Чивикова, выпускница ВГИКа, создала 19-минутную ленту в рамках своей курсовой работы. Считалось, что фильм сгорел во время пожара в фильмохранилище. В 1990-е Чивикова работала на киностудии «Центрнаучфильм». Недавно стало известно, что «Строгая сенсорная депривация» также является курсовой работой Сергея Астахова, известного по фильмам «Брат», «Салют-7» и «Последний богатырь. Наследие».





По словам Астахова, фильм базируется на эксперименте по сенсорной депривации, который в СССР был засекречен, что помешало его прямой съемке. Вместо этого команда применила реконструкцию эксперимента, исследуя ощущения и мысли человека, оказавшегося в таких условиях. Именно эти элементы составили основной сюжет картины.





Дом кино называет фильм уникальным исследованием закрытого научного эксперимента. Показ, запланированный на 22 января, будет единственным.









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