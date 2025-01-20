Мировая премьера об Ахматовой и Павловой пройдет в Петербурге 1 февраля

1 и 2 февраля в Санкт-Петербурге мировая премьера балета «Две Анны» представит две выдающиеся фигуры Серебряного века — балерину Анну Павлову и поэтессу Анну Ахматову. Пресс-служба Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S», совместно с продюсерской компанией MuzArts, объявила об этом значимом событии.





Спектакль пройдет на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, где актриса Полина Маликова исполнит роль Ахматовой. В первой части балета, посвященной поэтессе, будет изображена ее связь с итальянским художником Амедео Модильяни. На светлых страницах их биографий отразится длительный период страсти и вдохновения, повлиявший на их судьбы. Хореографом этой части выступит Юрий Посохов. Постановку об Анне Павловой, рассказывающую о ее постоянном поиске творческого и любовного вдохновения, создал Павел Глухов.





В команду постановщиков входит автор либретто и режиссер Феликс Михайлов, а музыку для спектакля написал композитор Илья Демуцкий. В балете участвуют артисты Большого театра, среди которых Элеонора Севенард, Анастасия Сташкевич, Елизавета Кокорева, Вячеслав Лопатин, Марк Орлов, Ярослава Куприна, Алексей Путинцев и Даниил Потапцев. Декорации для спектакля создает известный дизайнер и пятикратный лауреат премии «Золотая маска» Мария Трегубова.









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