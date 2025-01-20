Онлайн-кинокритики объявили список номинантов на премию 2024 года

Общество онлайн-кинокритиков (OFCS) объявило список номинантов на свою ежегодную премию 2024 года.



Среди фаворитов оказался фантастический блокбастер Дени Вильнёва «Дюна 2», который получил девять номинаций. За ним следуют «Брутальный стиль» Брэди Корбета (8 номинаций), «Конклав» Эдварда Бергера (7 номинаций) и «Субстанция» Корали Фаржа (7 номинаций). Фильмы «Анора», «Мальчишки из „Никеля“» и «Злая. Сказка о ведьме Запада» также получили по шесть номинаций.





В номинации «Лучший режиссер года» представлены Шон Бэйкер («Анора»), Брэди Корбет («Брутальный стиль»), Корали Фаржа («Субстанция»), РаМелл Росс («Мальчишки из „Никеля“») и Дени Вильнёв («Дюна 2»). Юра Борисов, сыгравший в «Аноре», был номинирован как лучший актер второго плана.





Среди актеров, претендующих на звание «Лучший актер», можно выделить Эдриана Броуди, Тимоти Шаламе, Колмана Доминго, Рэйфа Файнса и Себастиана Стэна. В категории «Лучшая актриса» представлены Синтия Эриво, Мэрианн Жан-Баптист, Майки Мэдисон, Деми Мур и Фернанда Торрес.





В номинации «Лучший международный фильм» участвуют «Всё, что нам кажется светом», «Эмилия Перес», «Течение», «Я всё еще здесь» и «Семя священного инжира».





Общество онлайн-кинокритиков (OFCS) — это международная ассоциация киножурналистов, публикующих свои работы в интернете. В ее состав входят около 300 профессионалов со всего мира.





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