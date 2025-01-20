«Выставочные залы Москвы» представят выставку Сергея Чернова

В Галерее на Шаболовке Объединения «Выставочные залы Москвы» 23 января откроется персональная выставка художника и скульптора Сергея Чернова.



Организаторы вернисажа отметили, что Чернов давно занимается поиском симбиоза архаичных образов и современных радикальных форм, снова и снова обращаясь к мифологемам Русского авангарда.



«Тема выбрана не случайно, довольно долгое время я нахожусь в процессе непрерывного диалога с модернистской традицией ХХ века. Но Русский авангард для меня нечто большее — это культурный феномен, всегда означающий поиск новой национальной идентичности и прежде всего, — исключительный модус художественного конструирования. Актуальность исторического Авангарда особенно отчётливо просматривается именно сейчас, когда культура обнажает неожиданные свои пласты, сокрытые ранее смыслы и значения», — приводят организаторы слова художника.



Отмечается, что основный идейный посыл объектов и инсталляций из серии «Играя в авангард» заключается в ироническом корреспондировании с историческим авангардом, прежде всего, русским.









Фото предоставлено организатором