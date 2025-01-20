В 2024 году в Москве реализовали свыше 120 проектов для представителей креативных индустрий

В 2024 году в Москве было реализовано свыше 120 проектов для представителей индустрии видеоигр, моды, дизайна, музыки и кино.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.



«Сегодня в креативных индустриях столицы трудятся почти 1,4 млн человек. Это 30% от общего количества занятых в этом секторе экономики по всей России. Развитие творческого предпринимательства — одно из приоритетных для Москвы направлений. Только в прошлом году в городе появилось около 10 новых мер поддержки», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.



По словам Сергуниной, среди проектов креативного бизнеса, реализованных в 2024 году, были акселераторы, профильные конкурсы, ярмарки, встречи с зарубежными покупателями.



Одним из проектов стал кластер видеоигр и анимации в «Сколкове». Другой профильный проект — акселератор «Фабрика видеоигр». В сентябре также прошло торжественное открытие первой очереди кинопарка «Москино».









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы