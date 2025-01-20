Появились первые кадры приключенческого фильма «Кракен» с Александром Петровым

Вышел трейлер приключенческо-фантастического фильма «Кракен».



Главную роль в картине сыграл Александр Петров.



Фильм рассказывает о поисках затерявшегося российского подводного крейсера, который бесследно исчез во время секретной миссии в Гренландском море. На поиски крейсера отправляется специальный экипаж. Из-за геологических исследований в северных водах пробуждается гигантское чудовище, обладающее интеллектом неизвестной природы.



Режиссером картины выступил Николай Лебедев. В актерский состав вошли также Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов и другие.



В российский прокат фильм выйдет 17 апреля 2025 года.











