Российские фильмы завоевали награды фестиваля в Дакке

Российские фильмы получили награды международного кинофестиваля в столице Бангладеш.





В секции духовного кино главный приз получила фантастическая драма «Пришелец» режиссера Ивана Соснина. Фильм рассказывает о жителе уральской деревни Леше, который увлекается рисованием кругов на полях и пытается связаться с внеземными цивилизациями. Его увлечения вызывают насмешки односельчан, но все меняется, когда к нему является тот, кого он ждал.





Лучшим детским фильмом признали картину якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи». Фильм повествует о мальчике, переживающем смерть матери и верящем, что она стала стерхом. Герой мечтает увидеть танец этих птиц и встретить переродившуюся маму.





Короткометражная лента Клавдии Коршуновой «Такой именно день» получила специальный приз жюри в категории работ женщин-режиссеров. Фильм рассказывает о женщине, мечтающей стать матерью в 43 года.





На фестивале было представлено 220 фильмов из 75 стран, включая более 20 картин из России. Особое внимание уделили творчеству Алексея Федорченко, включив в ретроспективу шесть его работ, в том числе «Ангелы революции», «Война Анны» и «Первые на Луне».





Лучшим фильмом фестиваля стала лента «Якшанба» («Воскресенье») узбекского режиссера Шокира Холикова. Премию за лучшую режиссуру в азиатской секции получили Сюй Хаофэн и Сюй Цзюньфэн за фильм «100 ярдов» из Китая.









Фото: кадр из фильма "Пришелец"