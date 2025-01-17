Акцию «Ночь музеев» 2025 года посвятят теме «Герои»

В 2025 году Всероссийская акция «Ночь музеев» будет посвящена теме «Герои» в связи с объявленным Годом защитника Отечества. Минкультуры России поддержало данное предложение Петербургского музейного сообщества, сообщила министр культуры Ольга Любимова.





Она пояснила, что выбор темы обусловлен инициативой президентского указа о Годе защитника Отечества, который придаст особое значение сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей в стране. Ольга Любимова подчеркнула, что данная тема способна создать чувство гордости у россиян за свою страну и ее достижения.





Министр отметила, что тема «Герои» найдет отклик в музейном сообществе по всей стране, так как каждый регион имеет свои уникальные герои и памятные события, связанные как с Великой Отечественной войной, так и с другими важными страницами истории. Ольга Любимова добавила, что музеи смогут организовать разнообразные мероприятия, включая выставки, лекции, мастер-классы и другие форматы, чтобы возвратиться к героическим моментам прошлого и услышать истории о подвигах народа в разные исторические эпохи.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва