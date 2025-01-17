Ольга Любимова и Александр Хинштейн обсудили культурные проекты в Курской области

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с врио Губернатора Курской области Александром Хинштейном. Подробности она привела в Telegram-канале.





Ольга Любимова уточнила, что темой разговора стала реализация в регионе проектов в сфере культуры, в том числе программы «Земский работник культуры», которая стартует в этом году.





«Кроме того, обсудили заявки Курской области на участие в мероприятиях нацпроекта «Семья» в 2026-2027 годах», — отметила министр.





Александр Хинштейн также обратился к Ольге Любимовой с просьбой проверить состояние объекта культурного наследия в историческом сердце Курска. Речь идет о старой крепости (Детинце).





Просьба была озвучена в преддверии тысячелетия города, которое будет отмечаться в 2032 году. Министр заверила, что ведомство непременно проведет все необходимые обследования.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой