Общество кинооператоров в США объявило номинантов на премию

Американское общество кинооператоров объявило номинантов на премию за 2024 год.





В число претендентов на звание лучшего оператора полнометражного фильма вошли: Джарин Блашке («Носферату»), Элис Брукс («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Лол Кроули («Бруталист»), Стефан Фонтен («Конклав»), Грег Фрейзер («Дюна: часть вторая»), Эдвард Лэкмен («Мария») и Фидон Папамайкл («Боб Дилан: никому не известный»).



Торжественное объявление победителей состоится 23 февраля на 39-й ежегодной церемонии ASC Awards, которая пройдет в Беверли-Хиллз.









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