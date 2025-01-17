Музей искусства Петербурга XX–XXI веков получил дополнительное здание

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков получил здание площадью 2,8 тыс. кв. м на канале Грибоедова.



Город предоставил музею здание, соседствующее с другими помещениями учреждения, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.



Новое помещение позволит музею создать современные фондохранилища, постоянную экспозицию, что раньше не представлялось возможным из-за нехватки площади.



«Петербургские художники всегда вносили большой вклад в развитие искусства. Город выделил музею новое здание, что позволит открыть постоянную экспозицию и создать новую точку притяжения для ценителей современного искусства», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



Здание представляет собой трехэтажный особняк в стиле позднего классицизма, является памятником культурного наследия регионального значения «Дом Алафузовой Л.А. с двумя служебными флигелями и каретником».