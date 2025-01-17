В Москве прошел концерт памяти Юрия Темирканова

В Концертном зале имени Чайковского в Москве состоялся концерт, посвященный памяти выдающегося дирижера Юрия Темирканова.





Мероприятие прошло в рамках VI Зимнего международного фестиваля искусств в Москве.





На концерте выступили музыканты двух коллективов: Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Петербургской филармонии и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В программе прозвучали произведения, связанные с творчеством Юрия Темирканова. Среди них — сюита из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и Шестая («Патетическая») симфония Чайковского.





Кроме того, была представлена фотовыставка «Юрий Темирканов. 1938–2023», куда вошли архивные фотографии, отражающие различные этапы жизни дирижера.





Выставка была организована при поддержке Петербургской филармонии.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии