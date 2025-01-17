Гильдия продюсеров Америки назвала номинантов на премию за 2024 год

Гильдия продюсеров Америки объявила список фильмов и сериалов, которые будут бороться за награду в различных категориях.



Всего в главной категории представлено 10 фильмов, среди которых есть как известные проекты, так и менее заметные. Среди драматических сериалов за приз будут бороться пять проектов, а в номинации «Лучший продюсер мини-сериала» — пять. Также названы проекты, которые будут бороться за премию в категории «Лучший продюсер телевизионного или стримингового фильма».





В главной категории представлены фильмы различных жанров, от инди-триллера до фантастической эпопеи. Среди них есть как продолжения известных франшиз («Дюна 2»), так и новые проекты («Анора», «Брутальный стиль»). В номинации представлены фильмы «Анора», «Брутальный стиль», «Совершенный незнакомец», «Конклав», «Дюна 2», «Эмилия Перес», «Настоящая боль», «5 сентября», «Субстанция» и «Злая. Сказка о ведьме Запада».





«Сёгун», «Fallout», «Заговор сестёр Гарви», «Дипломатка» и «Медленные лошади» номинированы в категории «Лучший драматический сериал».





Победители премии Гильдии продюсеров Америки будут объявлены 8 февраля.





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