Произведения Павла Карманова прозвучат в Зарядье ко дню рождения композитора

В Москве пройдет концерт ко дню рождения композитора Павла Карманова «Подарок самому себе на день рождения».



Выступление состоится 13 февраля в Малом зале «Зарядья».



Организаторы сообщили, что на концерте выступят друзья композитора и сыграют произведения Карманова, которые тот мечтал услышать.



«Карманов принадлежал к редкому для сегодняшней российской музыкальной сцены разряду постминималистов, его творчество развивалось параллельно Адамсу или тен Хольту, но чисто русская искренность и теплота, свойственная, например, российской наивной живописи, разливалась по его затейливой музыкальной ткани, наполняя ее подлинной жизнью», — говорится в анонсе мероприятия.



В программу войдут сочинения Карманова, созданные в 1993–2021 годах. Участие в концерте примут артисты Алиса Тен, Екатерина Дрязжина, Наталья Жукова, Филипп Нодель, Аглая Голубева, Андрей Винницкий, Егор Авилов, Василий Колода, Ксения Башмет, Варвара Мягкова и другие.



Павел Карманов скончался 23 ноября на 55-м году жизни. Причиной смерти композитора стала сердечная недостаточность.



Павел Карманов создавал произведения для кино и телевидения, камерных ансамблей, хоровые и симфонические произведения. С 2000 по 2007 год выступал в московской рок-группе «Вежливый отказ».









Фото: Pixabay.com