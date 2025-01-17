В Москве состоится показ фильма о Константине Станиславском

В доме-музее Станиславского в Москве состоится показ документального фильма «Станиславский. Рыцарь светлого образа» о жизни режиссера.



Показ пройдет 17 января, передает пресс-служба музея МХАТ.



Организаторы сообщили, что показ приурочен к 162-летию со дня рождения К.С. Станиславского.



В фильм включено большое количество аспектов жизни Станиславского — от поездки режиссера в Америку до отношений с Булгаковым. Основное внимание авторы уделяют личности театрального реформатора и его характеру.



Режиссером картины выступил заслуженный артист России Игорь Калядин. Участие в съемках принимали заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов, народные артисты РФ Авангард Леонтьев, Михаил Семаков и Владимир Машков, заслуженный деятель науки РФ Алексей Бартошевич, заведующая Домом-музеем К. С. Станиславского Анаит Овчинникова и старший научный сотрудник дома-музея Наталья Карсова.









Фото: Общественное достояние