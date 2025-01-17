Директором ГМИИ им. А.С. Пушкина назначена Ольга Галактионова

17.01.2025

Директором ГМИИ им. А.С. Пушкина назначена Ольга Галактионова
Директором Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина назначена Ольга Галактионова.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова. С 2021 года возглавляла Росизо. Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.

Ранее Елизавета Лихачева, возглавлявшая музей с марта 2023 года, подтвердила, что покидает пост.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova