Директором Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина назначена Ольга Галактионова.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова. С 2021 года возглавляла Росизо. Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ранее Елизавета Лихачева, возглавлявшая музей с марта 2023 года, подтвердила, что покидает пост.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova