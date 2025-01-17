Театр Поколений в Петербурге представит премьеру спектакля «Железновы»

Театр Поколений в Санкт-Петербурге представит премьеру спектакля «Железновы» по пьесе Максима Горького.



Режиссер постановки Руслан Кацагаджиев обратился к первому варианту пьесы «Васса Железнова» Максима Горького.



Действие спектакля происходит в наши дни, однако оригинальный текст пьесы при этом полностью сохранен, рассказали создатели.



«Железновы» — это история распада большой семьи на фоне кризиса старого уклада жизни и подмены духовных ценностей материальными», — говорится в анонсе.



Жанр постановки определили как «роковую трагедию». В дни премьеры в фойе театра также будет работать фотовыставка «Горько!» о семейном укладе России в начале XX века.









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