Началась работа над новой экранизацией «Маленького принца»

Инвестиционная компания Stars Collective, специализирующаяся на медиатехнологиях, объявила о сотрудничестве с шанхайской кинокомпанией El Pajaro Pictures для создания новой интерпретации классического произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Об этом пишет Variety.





Сюжет «Маленького принца» рассказывает о приключениях молодого принца, который путешествует между планетами и встречает эксцентричных персонажей, предлагающих аллегорические взгляды на человеческую природу. Повествование ведется от лица потерпевшего аварию летчика, который слушает истории принца о его странствиях и поисках глубоких истин о жизни.





Повесть черпает вдохновение из нескольких ранее созданных экранизаций. Оригинальная книга, выпущенная в 1943 году, была переведена на более чем 300 языков и разошлась тиражом свыше 200 миллионов экземпляров по всему миру.









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